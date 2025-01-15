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Женщина вылетела из кабины грузовика в ДТП под Серовом

В аварии пострадали два человека.

Вечером 14 января серьезная авария случилась на 27-м километре автодороги Серов — Сосьва — Гари. По данным ГИБДД, 23-летний водитель грузового автомобиля SHACMAN, двигаясь со стороны поселка Сосьва в направлении Серова допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении, после чего последний съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека — водитель автомобиля Sitrak и пассажир второго грузовика — 24-летняя жена водителя Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, поэтому вылетела из кабины.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Серова.

«На месте ДТП сотрудниками дорожного надзора выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде зимней скользкости и наличия рыхлого снега на обочине. В адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков», — отметили в свердловской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.