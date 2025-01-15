Женщина вылетела из кабины грузовика в ДТП под Серовом

Вечером 14 января серьезная авария случилась на 27-м километре автодороги Серов — Сосьва — Гари. По данным ГИБДД, 23-летний водитель грузового автомобиля SHACMAN, двигаясь со стороны поселка Сосьва в направлении Серова допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak под управлением 35-летнего мужчины, движущегося во встречном направлении, после чего последний съехал в кювет.