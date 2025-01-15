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В центре Краснодара легковушка врезалась в автобус и загорелась

В центре Краснодара минувшей ночью загорелся автомобиль. Это произошло в результате ДТП.

Источник: соцсети

Примерно в 21:37 легковой автомобиль передвигался по улице Красной. Водитель машины не справился с управлением и врезался в автобус маршрута № 2Е. При столкновении с общественным транспортом авто загорелось.

По данным МЦУ города, пассажиры автобуса не пострадали. А водитель и пассажир легковушки скрылись.

Прибывшие на место происшествия спасатели полностью потушили пожар, распространившийся на площади 5 квадратных метров, к 21:48. В ликвидации огня участвовали 8 специалистов. Они задействовали 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.