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Громкая музыка посреди ночи стала причиной конфликта с побоями во Владивостоке

Житель Первомайского района получил телесные повреждения за просьбу сделать музыку тише, полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Источник: PrimaMedia.ru

Житель Владивостока написал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности соседа, который нанёс ему телесные повреждения за просьбу сделать тише музыку в ночные часы. Конфликт, как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, произошел в Первомайском районе. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, 54-летний потерпевший в ходе опроса пояснил, что в ночное время у соседей громко играла музыка. Заявитель обратился к ним с просьбой не нарушать режим тишины и покоя. В ходе конфликта сосед причинил телесные повреждения мужчине.

"В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Изъяты записи камер видеонаблюдения.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение", — отметили в пресс-службе городской полиции.

Напомним, накануне на нашем сайте вышла публикация, подробно рассказывающая о ситуации, в которую попал приморский журналист. Она передает события середины декабря 2024 года, когда в одном из многоквартирных домов в новом микрорайоне на Патрокле примерно в 2−3 часа ночи между соседями разгорелся нешуточный конфликт из-за громкой музыки. Просьба сделать ее тише была встречена агрессией и побоями. Закономерным, но уже вынужденным стало обращение пострадавшего в полицию.