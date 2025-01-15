Громкая музыка посреди ночи стала причиной конфликта с побоями во Владивостоке

Напомним, накануне на нашем сайте вышла публикация, подробно рассказывающая о ситуации, в которую попал приморский журналист. Она передает события середины декабря 2024 года, когда в одном из многоквартирных домов в новом микрорайоне на Патрокле примерно в 2−3 часа ночи между соседями разгорелся нешуточный конфликт из-за громкой музыки. Просьба сделать ее тише была встречена агрессией и побоями. Закономерным, но уже вынужденным стало обращение пострадавшего в полицию.