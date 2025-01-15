18 автомобилей разбились на трассе в Алматинской области

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. Массовое ДТП произошло на участке автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» (направление «Алматы-Конаев»). Об этом сообщила пресс-служба «КазАвтоЖола» — компании-национального автодорожного оператора.
«15 января 2025 года около 07:30 на 28-м километре участке автодороги “Алматы — Усть-Каменогорск” (направление “Алматы-Конаев”) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Авария произошла в условиях густого тумана. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости», — сообщает «КазАвтоЖол».
Участок дороги, где произошло происшествие, относится к IА технической категории, имеет шесть полос движения. Установлено, что проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов.
Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.