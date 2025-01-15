18 автомобилей разбились на трассе в Алматинской области

«15 января 2025 года около 07:30 на 28-м километре участке автодороги “Алматы — Усть-Каменогорск” (направление “Алматы-Конаев”) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Авария произошла в условиях густого тумана. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости», — сообщает «КазАвтоЖол».