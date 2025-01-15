Театр в Хабаровске стал ловушкой для молодого библиотекаря

В Хабаровске 23-летний библиотекарь, казалось бы, просто искал новых впечатлений. В один из вечеров в мессенджере он получил сообщение от девушки, представившейся Лерой. Завязался диалог, и вскоре собеседница предложила сходить вместе вечером на спектакль в хабаровский ТЮЗ, завсегдатаем которого она якобы была, сообщает «АиФ-Дальинформ».