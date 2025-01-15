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Театр в Хабаровске стал ловушкой для молодого библиотекаря

Библиотекарь потерял деньги из-за театральной ссылки.

Источник: AP 2024

В Хабаровске 23-летний библиотекарь, казалось бы, просто искал новых впечатлений. В один из вечеров в мессенджере он получил сообщение от девушки, представившейся Лерой. Завязался диалог, и вскоре собеседница предложила сходить вместе вечером на спектакль в хабаровский ТЮЗ, завсегдатаем которого она якобы была, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Чтобы оформить билеты, «Лера» отправила ссылку на сайт. Молодой человек, ни о чём не подозревая, ввёл данные своей банковской карты. Однако вместо подтверждения покупки обнаружил, что с его счета списали 6500 рублей.

«Понял, что попался, когда сообщение о списании пришло, а билетов на почте так и не оказалось», — пояснил пострадавший.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артём Поляков.