Смертность пострадавших от мазута птиц может увеличиться из-за похолодания

Эти виды птиц крайне негативно реагируют на присутствие человека. Они выходят на берег только в крайнем случае, когда чувствуют себя ослабленными, и при первой возможности стараются вернуться в море. По словам ученого, за то время, пока птицы находятся на суше, до того как попасть в центр отмывки и реабилитации, с ними происходят несколько серьезных изменений. Перо птиц пропитывается мазутом и намокает, что приводит к переохлаждению в воде. Когда птицы пытаются очистить перо, высокотоксичный мазут попадает в пищевод, вызывая нарушения в работе пищеварительной системы, печени и других органов.