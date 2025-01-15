В Актау и Алматы ликвидированы крупные каналы сбыта наркотиков

В январе сотрудники УБОП департамента полиции Мангистауской области совместно с прокуратурой выявили и ликвидировали канал сбыта наркотиков в Актау, сообщает El.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задокументирована схема реализации марихуаны. Обыски проводились в различных частях города, включая квартиры и нежилые помещения. В результате изъято более 200 кг наркотиков. Задержаны четверо жителей Актау и один уроженец южного региона Казахстана.
Аналогичные действия были проведены сотрудниками УБОП в Алматы. У жителя южной столицы обнаружены и изъяты мефедрон и марихуана в особо крупном размере. В Алматинской области была также пресечена деятельность нарколаборатории, где изъято более 600 литров и 100 кг прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Благодаря этим действиям удалось предотвратить изготовление и сбыт свыше 100 кг синтетических веществ.
Куандык Алпыс, представитель департамента по борьбе с организованной преступностью, подчеркнул, что оперативные мероприятия продолжаются, и устанавливаются другие лица, причастные к этим фактам. Работа находится под особым контролем Министерства внутренних дел.