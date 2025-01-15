В Актау и Алматы ликвидированы крупные каналы сбыта наркотиков

Аналогичные действия были проведены сотрудниками УБОП в Алматы. У жителя южной столицы обнаружены и изъяты мефедрон и марихуана в особо крупном размере. В Алматинской области была также пресечена деятельность нарколаборатории, где изъято более 600 литров и 100 кг прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков. Благодаря этим действиям удалось предотвратить изготовление и сбыт свыше 100 кг синтетических веществ.