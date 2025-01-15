Следком завел дело по факту поджога пункта выдачи заказов в Черемхово

На данный момент версия следствия состоит в том, что вечером 14 января 2025 неизвестный мужчина в маске поджег бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и оставил ее у входной двери пункта выдачи на улице Забойщика, в это время в здании находился менеджер. Тогда раздался хлопок, выбило стекло, повредились перегородки. К счастью, среди людей жертв нет.