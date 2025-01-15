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Следком завел дело по факту поджога пункта выдачи заказов в Черемхово

Дело завели по статье за покушение на убийство.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завели уголовное дело по статье за покушение на убийство после поджога места выдачи заказов в Черемхово. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме региона.

На данный момент версия следствия состоит в том, что вечером 14 января 2025 неизвестный мужчина в маске поджег бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и оставил ее у входной двери пункта выдачи на улице Забойщика, в это время в здании находился менеджер. Тогда раздался хлопок, выбило стекло, повредились перегородки. К счастью, среди людей жертв нет.

— Пожар, разгоревшийся в помещении, потушили. Сейчас следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего, отрабатывается круг лиц, причастных к совершению преступления, — уточнили в ведомстве.

В это время прокуратура Иркутской области контролирует расследование уголовного дела. При наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организаторов незаконной миграции осудили в Иркутской области.