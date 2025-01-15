На пляжах Кубани сократили вывоз замазученного песка

14 января на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском доставили около 2,3 тысяч тонн загрязненного грунта.
Основной вывоз собранного с начала ликвидации ЧС мазута завершен. На прибрежных территориях перешли к деликатной уборке, просеивают песок.
Всего на площадку временного хранения по состоянию вывезли боле 125 тысяч тонн.
Ранее мы сообщали, что на пляжах Анапы под песком обнаружили слой мазута. После сбора основной массы мазута специалисты переходят к деликатной очистке пляжей. На втором этапе дополнительно проверяют, нет ли мазута под верхним слоем песка.