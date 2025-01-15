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Мальчик, пойманный на 12 кражах, вынес ноутбук за 100 тысяч рублей из магазина в воронежском райцентре

Подростка отправили в колонию за кражу ноутбука из воронежского магазина.

Источник: Комсомольская правда

Суд Калачеевского района отправил подростка в колонию за кражу ноутбука из магазина.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Несовершеннолетний из Самары, ранее 12 раз судимый за кражи в Самарской области, в Екатеринбурге, Рязани и в Мордовии, путешествовал по Воронежской области на попутках. Когда мальчик добрался до Калача, зашел в местный сетевой магазин, в салоне отключил ключ на блоке управления антикражной системы, взял со стеллажа ноутбук стоимостью более 100 000 рублей, спрятал его под свою кофту и ушел.

— На суде мальчик свою вину признал, однако материальный ущерб возмещен им не был. Ему назначили наказание — в виде одного года и семи месяцев в воспитательной колонии, а также штраф 5 000 рублей, — сообщили в Калачеевском райсуде.