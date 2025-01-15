Мальчик, пойманный на 12 кражах, вынес ноутбук за 100 тысяч рублей из магазина в воронежском райцентре

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Несовершеннолетний из Самары, ранее 12 раз судимый за кражи в Самарской области, в Екатеринбурге, Рязани и в Мордовии, путешествовал по Воронежской области на попутках. Когда мальчик добрался до Калача, зашел в местный сетевой магазин, в салоне отключил ключ на блоке управления антикражной системы, взял со стеллажа ноутбук стоимостью более 100 000 рублей, спрятал его под свою кофту и ушел.