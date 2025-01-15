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В гипермаркете на проспекте Дзержинского в Минске произошел пожар

В гипермаркете на проспекте Дзержинского в Минске 14 января произошел пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, спасатели выезжали по сообщению о задымлении. Впоследствии выяснилось, что произошло загорание жировых отложений в системе вентиляции.

Огонь был потушен, никто не пострадал. Эвакуировать людей не потребовалось.

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