В гипермаркете на проспекте Дзержинского в Минске произошел пожар

По информации ведомства, спасатели выезжали по сообщению о задымлении. Впоследствии выяснилось, что произошло загорание жировых отложений в системе вентиляции.
Огонь был потушен, никто не пострадал. Эвакуировать людей не потребовалось.
В гипермаркете на проспекте Дзержинского в Минске 14 января произошел пожар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
По информации ведомства, спасатели выезжали по сообщению о задымлении. Впоследствии выяснилось, что произошло загорание жировых отложений в системе вентиляции.
Огонь был потушен, никто не пострадал. Эвакуировать людей не потребовалось.