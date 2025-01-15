СКР расследовал за год 140 тысяч преступлений

В рамках этих дел расследовано 140 тыс. преступлений, из них 77,2 тыс.— тяжкие и особо тяжкие, что на 8% больше, чем в 2023 году. Среди них более 7,2 тыс. раскрытых убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 2614 изнасилований и 5913 фактов насильственных действий сексуального характера.