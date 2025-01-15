14-летний школьник за рулем легковушки попал в аварию в Иркутской области

14-летний водитель легковушки пострадал в аварии в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Произошло все вечером 14 января 2025. Школьник ехал на ВАЗ 21093, однако не справился с управлением и слетел в кювет. В итоге получил травмы, пришлось обращаться за помощью в больницу.
По предварительной информации, парень после наступления комендантского часа вместе с 15-летним приятелем поехал покататься на машине, которую ранее купил для себя, при этом без навыков вождения и удостоверения. Родители пострадавшего были в курсе покупки.
Парень получил травмы. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Сейчас полицейские решают вопрос о привлечении законных представителей виновника аварии к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме этого рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетнего и его семьи на профилактический учет, — уточнили в ведомстве.
Прокуратура региона заинтересовалась произошедшим и контролирует проверку, начатую госавтоинспекторами. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что следком завел уголовное дело по статье за покушение на убийство после поджога пункта выдачи заказов в Черемхово.