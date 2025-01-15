В Омской области разыскивают мужчину в оранжевой куртке и синих кроссовках

В Омской области разыскивают 26-летнего Ярослава Гайсинского, который пропал несколько дней назад. О местонахождении жителя Черлака ничего не известно с 10 января. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск».
Ярослав Гайсинский ростом 170−175 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина носит бороду длиной 3−4 сантиметров. У омича короткие темно-русые волосы и серые глаза. Был одет в оранжевую куртку и синие кроссовки.
Из особых примет — шрам после операции от груди до пупа.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться омич, просят обращаться по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10, 02 или 102.