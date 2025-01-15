После пожара в Оренбурге, где погибли двое детей, возбудили дело

Трагедия в многодетной семье произошла вечером во вторник в поселке Каргала города Оренбурга: загорелся частный дом, в котором без взрослых находились шесть детей в возрасте от 8 месяцев до 15 лет. В результате возгорания двое детей погибли, четверых госпитализировали. По данным минздрава области, два мальчика 2009 и 2015 годов рождения находятся в Областной детской больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Их брат, 2012 года рождения, в тяжелом состоянии с глубокими ожогами до 50% поверхности тела. Восьмимесячная девочка с поверхностными ожогами до 30% поверхности тела также в тяжелом состоянии.