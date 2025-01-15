В Уфе попавшая в ДТП иномарка сбила на тротуаре пешехода.

44-летнего пешехода сбили на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, вечером 14 января 43-летний водитель машины «Мицубиси Аутлендер», следуя по улице Российской в сторону улицы Кольской, допустил столкновение с движущейся в попутном направлении «Киа Серато». После чего «Мицубиси», продолжив движение, допустила наезд на 44-летнего пешехода, который находился на тротуаре.