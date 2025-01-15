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В Самарской области задержали 18-летнего наркоторговца

В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 18-летний житель Жигулевска решил заработать на продаже запрещенных веществ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— Подозреваемого задержали на территории гаражного кооператива. Сотрудники полиции изъяли у молодого человека сверток с наркотиками и сотовый телефон с геолокациями тайников-закладок, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в доме задержанного обнаружили еще 19 свертков с запрещенными веществами. Подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, что купил наркотики через интернет. Возбуждено уголовное дело.