В Иркутске пять человек получили сроки за организацию незаконной миграции

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил бывшую сотрудницу отдела и трех женщин к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима со штрафами от 400 тысяч до 3 миллионов рублей. Соучастник группы осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.