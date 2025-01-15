В пункте выдачи Wildberries в Иркутской области произошел взрыв

В конце декабря 2024 года в Санкт-Петербурге пенсионерка установила самодельное взрывное устройство в помещении с банкоматами. На видео с камер видно, как она зажгла спичку и подожгла аппарат. На нее завели уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).