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В пункте выдачи Wildberries в Иркутской области произошел взрыв

В Иркутской области в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries «произошел хлопок», за которым последовал пожар, никто не пострадал, сообщает губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Shutterstock

«Неизвестный мужчина занес в пункт выдачи товара “Вайлдберрис” в Черемхово неопознанный предмет и поджег его. Произошел хлопок и пожар на площади 4 кв.м», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. В результате были повреждены перегородки и выбило остекление. Злоумышленника в настоящее время ищут.

В конце декабря 2024 года в Санкт-Петербурге пенсионерка установила самодельное взрывное устройство в помещении с банкоматами. На видео с камер видно, как она зажгла спичку и подожгла аппарат. На нее завели уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).