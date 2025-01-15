Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севший на дорогу вертолет в Красноярском крае забрал пациентку в больницу

Ее доставили в Красноярск.

Источник: Соцсети

Стало известно, кого забрал вертолет, приземлившийся на трассу в Красноярском крае.

Это был борт санавиации. Он сел возле КПП закрытого города Зеленогорска. Там забрал пациентку и доставил ее в Красноярск — в краевую клиническую больницу.

«14 января это было, эвакуировали пациентку с геморрагическим инсультом. Доставили в краевую, прооперировали», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru представитель Красноярской краевой клинической больницы Сергей Головач.

По словам представителя медучреждения, подобные посадки вертолетов санавиации — это штатная ситуация.

Напомним, в соцсетях и пабликах 15 января появилось видео, где вертолет приземляется прямо на трассу. Сначала все предполагали, что это экстренная посадка.

здоровье