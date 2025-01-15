Обещание взятки хотят криминализировать в Казахстане

«Изначально планировали сделать самостоятельными статьями, решено что не будет самостоятельных статей — они будут в единой диспозиции: “в получении и даче взятки”, чтобы не было, так сказать, квалификации деяния по двум статьям. Что касается привлечения к ответственности, здесь я сразу хотел бы отметить, что это, прежде всего, профилактический эффект. Здесь повального привлечения не будет никогда. Мы смотрели международную практику, там буквально единичные факты, больше всего профилактического характера (норма — Прим. ред.). Здесь также нужно отметить, что есть вопросы надзора со стороны органов прокуратуры, суда. То есть вопрос профилактического характера», — заверил спикер.