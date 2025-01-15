Девять машин столкнулись за полчаса на дамбе в Петербурге

Утро 15 января на дамбе в Петербурге выдалось сложным. Всего за полчаса там произошло три аварии. Участниками ДТП стали девять автомобилей. Их разнесло по левой, правой и средней полосе. Не удивительно, что движение там затруднено. О случившемся рассказали в пресс-службе КЗС.
— На внутреннем кольце КАД КЗС на 136−137 километрах с 7:23 до 7:55 произошло три ДТП. На место происшествия вызваны экстренные службы, — уточнили в пресс-службе.
Судя по данным с «Яндекс. Карт», пробка на дамбе растянулась почти на два километра. Есть ли пострадавшие или погибшие в авариях, не уточняется.
Кстати, загруженность дорог в Северной столице к девяти часам достигла пяти баллов. Это обычные пробки для этого времени в среду. По прогнозам сервиса, в ближайший час загруженность городских магистралей начнет снижаться.