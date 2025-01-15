Девять машин столкнулись за полчаса на дамбе в Петербурге

Утро 15 января на дамбе в Петербурге выдалось сложным. Всего за полчаса там произошло три аварии. Участниками ДТП стали девять автомобилей. Их разнесло по левой, правой и средней полосе. Не удивительно, что движение там затруднено. О случившемся рассказали в пресс-службе КЗС.