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Свердловчанка отсудила 400 тысяч за падение на скользком тротуаре

Жительница Ревды в результате падения получила множественные переломы ребер и гематому грудной клетки.

Жительнице Ревды выплатят крупную компенсацию морального вреда из-за травмирования при падении на тротуаре.

Местная жительница поскользнулась на улице Олега Кошевого днем 30 ноября 2023 года и получила различные травмы, в том числе множественные переломы ребер и гематома грудной клетки. Женщине пришлось находиться на больничном четыре месяца.

Выяснилось, что обязанность по содержанию улично-дорожной сети в зимний период возложена на ООО «Армада». С предприятия по итогам рассмотрения гражданского дела Ревдинский городской суд взыскал в пользу заявительницы 400 тысяч рублей.