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Трое погибли и трое пострадали в лобовом ДТП под Челябинском

В Челябинской области лоб в лоб столкнулись иномарки.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Утром 15 января на дороге Челябинск-Октябрьское случилось смертельное ДТП.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 47-летняя женщина на Renault Sandero не справилась с управлением. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с Toyota Corolla, которой управляю 51-летний мужчина.

В аварии погибли 76-летняя пассажирка Renault и 45-летний пассажир Toyota.

В больницу увезли пассажиров Toyota — мужчин 36 и 58 лет, а также обоих водителей. Но спасти управлявшую Renault женщину не удалось, она умерла на руках у врачей.