Жителя Омска осудили за попытку контрабанды военной продукции

«Приговором Хасанского районного суда Приморского края фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде иного вооружения организованной группой лиц), и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей», — сказала Руснак. Приговор вступил в силу.