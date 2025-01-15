Жителя Омска осудили за попытку контрабанды военной продукции

«Приговором Хасанского районного суда Приморского края фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде иного вооружения организованной группой лиц), и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей», — сказала Руснак. Приговор вступил в силу.
Суд установил, что житель Омска готовил контрабандный вывоз продукции военного назначения за пределы РФ. Незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Омской области на стадии подготовки к преступлению. Была установлена нацеленность преступника на организацию устойчивого канала незаконных поставок за рубеж производимой омскими предприятиями ОПК продукции военного назначения.