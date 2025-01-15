Четыре петербурженки пострадали от упавших сосулек за один вечер

В Мариинскую больницу привезли 22-летнюю девушку. Она пострадала от наледи на улице Белинского. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и гематому. В том же медицинском учреждении оказали помощь 39-летней женщине. На нее сосулька упала на улице Марата. Итог — сотрясение и черепно-мозговая травма.