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Четыре петербурженки пострадали от упавших сосулек за один вечер

Падающий с крыш лед продолжает калечить жителей Петербурга. За один вечер, как стало известно «Фонтанке» 15 января, медицинская помощь понадобилась четверым жительницам города.

Источник: РИА "Новости"

В пятом часу 71-летняя пенсионерка получила удар сосулькой по голове у собственного дома на улице Орбели, 27. Женщина отделалась ушибами мягких тканей головы и была отпущена из Елизаветинской больницы в удовлетворительном состоянии.

В Мариинскую больницу привезли 22-летнюю девушку. Она пострадала от наледи на улице Белинского. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и гематому. В том же медицинском учреждении оказали помощь 39-летней женщине. На нее сосулька упала на улице Марата. Итог — сотрясение и черепно-мозговая травма.

Также, по данным «Фонтанки», лед с крыши свалился вечером на женщину, которая шла по улице Хошимина. Пострадавшая была госпитализирована, точных данных о ее состоянии нет.