Челябинка оформила на подругу 11 кредитов, полиция завела 12 уголовных дел

«Ранее судимая 30-летняя женщина была задержана по месту проживания. Это подруга заявительницы, которая ранее одолжила у нее банковскую карту. Втайне от ее владельцы она скачала на свой мобильный приложение банка, создала личный кабинет и привязала карту подруги к своему номеру телефона», — рассказали в полиции.