Челябинка оформила на подругу 11 кредитов, полиция завела 12 уголовных дел

Все произошло в Кыштыме. Там к стражам порядка обратилась местная жительница, она заявила, что кто-то оформил кредитную карту без ее ведома.
Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили злоумышленницу. Но на ее задержание отправили ОМОН «Таганай» Управления Росгвардии.
«Ранее судимая 30-летняя женщина была задержана по месту проживания. Это подруга заявительницы, которая ранее одолжила у нее банковскую карту. Втайне от ее владельцы она скачала на свой мобильный приложение банка, создала личный кабинет и привязала карту подруги к своему номеру телефона», — рассказали в полиции.
С февраля по август 2024 года аферистка оформила на свою знакомую 11 кредитов и одну кредитную карту. Общая сумма ущерба составила 325 тыс. рублей.
В отношении задержанной возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса РФ, которые соединены в одно производство. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.