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На Чукотке 10 детей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура на Чукотке проверяет обстоятельства травмирования 10 воспитанников детского сада в Анадыре. По предварительной информации, глаза детей пострадали в результате работы кварцевых ламп, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Анадырская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ “Сказка” термических ожогов век и окологлазничной области. Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада.

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