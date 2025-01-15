На Чукотке 10 детей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп

«Анадырская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ “Сказка” термических ожогов век и окологлазничной области. Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада.