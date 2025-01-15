На Чукотке 10 детей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура на Чукотке проверяет обстоятельства травмирования 10 воспитанников детского сада в Анадыре. По предварительной информации, глаза детей пострадали в результате работы кварцевых ламп, сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.