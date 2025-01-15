76-летнюю пропавшую бабушку нашли в Екатеринбурге

Об обнаружении пенсионерки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт. Свердловская область».
«Найдена, Жива! — написали на своей странице во “ВКонтакте” поисковики. — Всем большое спасибо за помощь в поиске».
Подробности поисковики не сообщают.
У бабушки проблемы со здоровьем. Она плохо помнит свой адрес, может забыть свое имя и не попросит помощи.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски шестилетнего Миши, который пропал в Екатеринбурге 7 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Мама обратилась с заявлением о пропаже ребенка 12 января. По ее словам, Мишу забрал отец. Он отказывается отдавать ребенка.