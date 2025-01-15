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76-летнюю пропавшую бабушку нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 76-летней бабушки, которая пропала несколько дней назад в микрорайоне Уралмаш.

Об обнаружении пенсионерки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт. Свердловская область».

«Найдена, Жива! — написали на своей странице во “ВКонтакте” поисковики. — Всем большое спасибо за помощь в поиске».

Подробности поисковики не сообщают.

У бабушки проблемы со здоровьем. Она плохо помнит свой адрес, может забыть свое имя и не попросит помощи.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски шестилетнего Миши, который пропал в Екатеринбурге 7 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Мама обратилась с заявлением о пропаже ребенка 12 января. По ее словам, Мишу забрал отец. Он отказывается отдавать ребенка.