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Решили отомстить соседу: Двум жителям Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за убийство

Двум жителям Калараша грозит до 15 лет лишения свободы за убийство односельчанина.

Прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению граждан в возрасте 31 года и 19 лет в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

В ходе расследования выяснилось, что мужчины, изрядно выпив, пришли в дом к 58-летнему односельчанину. Перед этим один из обвиняемых подговорил приятеля отомстить гражданину за то, что он выступал свидетелем по уголовному делу.

Злоумышленники сильно избили сельчанина, из-за чего впоследствии мужчина скончался в больнице. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.