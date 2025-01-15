Решили отомстить соседу: Двум жителям Молдовы грозит до 15 лет тюрьмы за убийство

Прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению граждан в возрасте 31 года и 19 лет в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
В ходе расследования выяснилось, что мужчины, изрядно выпив, пришли в дом к 58-летнему односельчанину. Перед этим один из обвиняемых подговорил приятеля отомстить гражданину за то, что он выступал свидетелем по уголовному делу.
Злоумышленники сильно избили сельчанина, из-за чего впоследствии мужчина скончался в больнице. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.