В Волгограде автомобиль с детьми врезался в дерево и загорелся

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 43-летняя женщина за рулем машины «Лада Гранта» утром 15 января двигалась по улице Дегтярева. В 7.15 она не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего легковушка врезалась в дерево и загорелась.
Водитель автомобиля скончалась на месте аварии. Ее пассажиры возрастом 17 и 14 лет доставлены в медучреждение.
На месте смертельного ДТП работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства этого дорожного инцидента.