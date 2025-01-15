В Волгограде автомобиль с детьми врезался в дерево и загорелся

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 43-летняя женщина за рулем машины «Лада Гранта» утром 15 января двигалась по улице Дегтярева. В 7.15 она не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего легковушка врезалась в дерево и загорелась.