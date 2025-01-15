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В Волгограде автомобиль с детьми врезался в дерево и загорелся

Серьезная авария случилась в Тракторозаводском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 43-летняя женщина за рулем машины «Лада Гранта» утром 15 января двигалась по улице Дегтярева. В 7.15 она не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего легковушка врезалась в дерево и загорелась.

Водитель автомобиля скончалась на месте аварии. Ее пассажиры возрастом 17 и 14 лет доставлены в медучреждение.

На месте смертельного ДТП работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства этого дорожного инцидента.