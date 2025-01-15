Жители Октябрьского, которые похитили и отрезали ухо 27-летнему парню, предстанут перед судом

Инцидент произошел прошлой зимой — 4 февраля. Согласно версии следствия, четверо мужчин в возрасте от 27 до 42 ле в масках приехали из Октябрьского в город Туймазы к дому 27-летнего парня и, представившись сотрудниками уголовного розыска, посадили его в Lada Vesta, отвезли на октябрьскую металлобазу, где молотком и металлической трубой стали избивать, чтобы тот признался в преступлении. Перед этим похитители сломали телефон туймазинца, чтобы его невозможно было отыскать. После того, как молодой человек вынужденно выполнил требование, один из злоумышленников отрезал ему ухо. Затем обвиняемые вывезли мужчину на окраину города и бросили там.