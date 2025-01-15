Веранда дома загорелась в Павлодарской области

Во время тушения огнеборцы из горящей веранды извлекли газовый баллон объемом 27 литров. На месте работал один пожарный расчет. Пожар локализовали в 21.16, а полностью ликвидировали в 21.35. «Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.