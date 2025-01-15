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Веранда дома загорелась в Павлодарской области

В селе Коктобе Майского района Павлодарской области произошел пожар в газоблочной пристроенной веранде к двухквартирному дому, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило 14 января в 20.48. Возгорание охватило деревянные конструкции кровли пристроенной веранды, а также кухню, где горели домашние вещи. Из-за высокой температуры оплавился натяжной потолок и пластиковое окно. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

«Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован и ликвидирован, что предотвратило его распространение на соседние помещения», — отметили в ДЧС Павлодарской области.

Во время тушения огнеборцы из горящей веранды извлекли газовый баллон объемом 27 литров. На месте работал один пожарный расчет. Пожар локализовали в 21.16, а полностью ликвидировали в 21.35. «Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.

пожары