Веранда дома загорелась в Павлодарской области

По информации пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило 14 января в 20.48. Возгорание охватило деревянные конструкции кровли пристроенной веранды, а также кухню, где горели домашние вещи. Из-за высокой температуры оплавился натяжной потолок и пластиковое окно. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
«Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован и ликвидирован, что предотвратило его распространение на соседние помещения», — отметили в ДЧС Павлодарской области.
Во время тушения огнеборцы из горящей веранды извлекли газовый баллон объемом 27 литров. На месте работал один пожарный расчет. Пожар локализовали в 21.16, а полностью ликвидировали в 21.35. «Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в ведомстве.