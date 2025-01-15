В Самаре пересмотрят приговор экс-главе МП «Благоустройство» за растрату на юриста

Но дальше Садовников подпал под другое уголовное дело. По версии следствия, когда в отношении него вели первое расследование, мужчина заключил договор с адвокатским бюро. Только платил Садовников юристам, по мнению правоохранителей, из бюджета. В итоге стоимость оплаты адвокатских услуг составила более 1,2 млн рублей. Это уголовное дело рассматривал суд Октябрьского района Самары. Садовникова приговорили к году и 10 месяцам колонии общего режима. Но теперь с приговором не согласен сам Садовников — он сам обратился к служителям Фемиды с просьбой рассмотреть его жалобу на вердикт.