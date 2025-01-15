В Омской области выявили метапневмовирус

На ней региональный Роспотребнадзор сделал заявление о метапневмовирусе.
Выяснилось, что в прошлом эпидсезоне в Омской области регистрировались случаи метапневмовируса.
«В прошлом эпидсезоне он регистрировался. Это не новый вирус. Это абсолютно обычный вирус, который проявляется как раз как ОРВИ. Регистрируется и нет никаких в принципе рисков для распространения. Это были единичные случаи, не тяжелые, не госпитализированные, просто вот находка в рамках мониторинга, когда отбирали у больных в ОВИ анализ», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская.
Представитель регионального Роспотребнадзора отметила, что в этом эпидемиологическом сезоне случаев метапневмовируса в Омской области не зарегистрировано.
«Это такой же вирус, как и риновирус, как и аденовирус, который вы слышите. Мы ведем мониторинг еженедельный, где как раз осмотрим, у людей в лаборатории медицинские работники привозят, Мы обследуем, все это собираем. И с начала данного эпидемического сезона у нас еще не было зарегистрировано ни разу», — заявила Александра Недашковская.
Напомним, что в начале 2025 года в Китае выявлена вспышка метапневмовируса.