В Омской области выявили метапневмовирус

«Это такой же вирус, как и риновирус, как и аденовирус, который вы слышите. Мы ведем мониторинг еженедельный, где как раз осмотрим, у людей в лаборатории медицинские работники привозят, Мы обследуем, все это собираем. И с начала данного эпидемического сезона у нас еще не было зарегистрировано ни разу», — заявила Александра Недашковская.