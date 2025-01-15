В Рязанской области троих детей госпитализировали из-за отравления газом

Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей, в ходе которой будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.