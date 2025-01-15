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В Рязанской области троих детей госпитализировали из-за отравления газом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних госпитализированы в состоянии средней тяжести из-за отравления угарным газом в Касимовском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что ночью 15.01.2025 в реанимационное отделение ГБУ РО “Касимовский ММЦ” госпитализированы трое несовершеннолетних детей в состоянии средней тяжести. При оказании медицинской помощи им поставлен диагноз — отравление угарным газом», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей, в ходе которой будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.

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