В Рязанской области троих детей госпитализировали из-за отравления газом

«Установлено, что ночью 15.01.2025 в реанимационное отделение ГБУ РО “Касимовский ММЦ” госпитализированы трое несовершеннолетних детей в состоянии средней тяжести. При оказании медицинской помощи им поставлен диагноз — отравление угарным газом», — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей, в ходе которой будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.