Под Воронежем двое погибли в столкновении «Киа Церато» и грузовика

Воронежские сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Павловском районе, в котором погибли два человека.
Авария произошла около 17.45 на 677-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным дорожной полиции, 62-летний водитель «Киа Церато» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».
В результате ДТП водитель и 63-летняя пассажирка легковушки скончались на месте аварии до приезда «скорой».
За 14 января в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировал 106 ДТП, в них пострадали 10 человек и двое погибли.