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Под Воронежем двое погибли в столкновении «Киа Церато» и грузовика

На воронежской трассе произошла смертельная авария с легковушкой и фурой.

Источник: ГАИ Воронежской области

Воронежские сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Павловском районе, в котором погибли два человека.

Авария произошла около 17.45 на 677-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным дорожной полиции, 62-летний водитель «Киа Церато» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво».

В результате ДТП водитель и 63-летняя пассажирка легковушки скончались на месте аварии до приезда «скорой».

За 14 января в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировал 106 ДТП, в них пострадали 10 человек и двое погибли.