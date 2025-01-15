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Ректор ТОГУ предостерёг подчинённых об опасности фейковых сообщений

Мошенники не только пишут в мессенджерах, но и отправляют голосовые сообщения, подделывая голоса.

Источник: AP 2024

Преступники не оставляют попыток получить доступ к персональным данным хабаровчан или их личным кабинетам на госуслугах и банковским счетам. Одной из самых распространённых мошеннических схем остаётся рассылка сообщений якобы от имени руководства организаций, в которых работают потенциальные жертвы. Быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов призвал своих подчинённых и ректор ТОГУ Юрий Марфин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчане жалуются, что им в мессенджерах поступают сообщения от имени начальников, которые информируют о прошедших в организации проверках или о том, что кто-либо из коллег скомпрометирован.

Недавно о таких попытках рассказал в своем телеграм-канале ректор ТОГУ Юрий Марфин.

— В профильный рабочий чат ТОГУ каждый день приходят сообщения о том, как мошенники пытаются выйти на связь с преподавателями и студентами, прикидываясь ректором, проректорами, директорами институтов, руководителями высших школ и преподавателями. Причем если раньше дело было в подмене фотографии и имени, то теперь начинают подделывать и голос. Прессинг со стороны мошенников просто колоссальный! — указано в сообщении.

Мошенники пишут хабаровчанам якобы от непосредственных начальников со взломанных или специально созданных аккаунтов-двойников. Чтобы не стать их жертвами, нужно прежде всего проверить личность контакта — связаться со знакомым человеком по актуальному номеру.