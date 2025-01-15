Ректор ТОГУ предостерёг подчинённых об опасности фейковых сообщений

— В профильный рабочий чат ТОГУ каждый день приходят сообщения о том, как мошенники пытаются выйти на связь с преподавателями и студентами, прикидываясь ректором, проректорами, директорами институтов, руководителями высших школ и преподавателями. Причем если раньше дело было в подмене фотографии и имени, то теперь начинают подделывать и голос. Прессинг со стороны мошенников просто колоссальный! — указано в сообщении.