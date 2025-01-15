В Сириусе открыли пункты помощи для испачканных мазутом птиц

Более 200 птиц, испачканных мазутом, обнаружили и спасли на побережье Сочи и Сириуса. Среди них водоплавающие чомги, бакланы, поганки и краснокнижные чернозобые гагары, которые традиционно здесь зимуют. В Сочи был открыт координационный штаб на базе сочинского отделения Русского географического общества, пострадавших пернатых доставляют в центры спасения в ветеринарных клиниках.
«На пляже федеральной территории Сириус установили модульные пункты. Они станут временным штабом для волонтеров, которые помогают пернатым. Птицы со следами загрязнения после масштабного разлива мазута у берегов Анапы стали эпизодически появляться и на федеральной территории», — говорится в сообщении.
Уточняется, что модульные пункты оснащены электричеством, водой, кондиционерами, там также есть минимальный набор медикаментов. Каждый, кто обнаружит испачканную мазутом птицу, может принести ее в модуль. Здесь волонтеры окажут ей первую помощь и подготовят к отправке в реабилитационный центр.