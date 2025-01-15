В Сириусе открыли пункты помощи для испачканных мазутом птиц

Уточняется, что модульные пункты оснащены электричеством, водой, кондиционерами, там также есть минимальный набор медикаментов. Каждый, кто обнаружит испачканную мазутом птицу, может принести ее в модуль. Здесь волонтеры окажут ей первую помощь и подготовят к отправке в реабилитационный центр.