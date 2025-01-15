Омского контрабандиста отправили в колонию строгого режима

УФСБ России по Омской области сообщило о приговоре контрабандисту из Омска, который готовил контрабандный вывоз продукции военного назначения за пределы РФ.
Сообщается, что он собирался за границу отправлять продукцию, которая производилась в Омске. Мужчина был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет заплатить штраф в размере 600 тысяч.
Ранее мы сообщали, что о вынесении приговора бывшему замначальника ФКУ «Лечебно-исправительного учреждения № 2». Сообщается, что он давал указания осужденным о вымогательстве денежных средств у других осуждённых. Мужчина обещал создать лучшие условия отбывания срока, а в случае отказа грозил местью.