Зарево пожара над НПЗ сняли на видео волгоградцы

Горожане ранним утром 15 января сняли на видео страшное зарево сильного пожара в промзоне Красноармейского района Волгограда.
По свидетельству очевидцев, полыхало на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе около четырех часов утра. Возгорание довольно быстро потушили. Однако ни само предприятие, ни ГУ МЧС России по Волгоградской области происшествие пока не прокомментировали.
Пожар не был результатом прилета украинских БПЛА, что случалось дважды в прошлом году. Минувшей ночью Минобороны и власти региона об атаках ВСУ в Волгоградской области не сообщали.