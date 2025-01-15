Зарево пожара над НПЗ сняли на видео волгоградцы

По свидетельству очевидцев, полыхало на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе около четырех часов утра. Возгорание довольно быстро потушили. Однако ни само предприятие, ни ГУ МЧС России по Волгоградской области происшествие пока не прокомментировали.