Четверо мужчин устроили драку в парфюмерном магазине Иркутска

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, личности участников ссоры установлены. Драчунов доставили в отдел полиции, где выяснилось, что самым активным нарушителем правопорядка оказался 20-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей, либо исправительные или принудительные работы, либо до 5 лет колонии.