Милиция задержала минчанина, которому грозит до 15 лет. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД был задержан 21-летний житель Минска. Удалось установить, что примерно три недели фигурант работал курьером интернет-магазина. По указанию куратора минчанин забирал оптовые партии «товара», делил их на мелкие дозы, а затем раскладывал по тайникам.
В милиции обратили внимание на то, что при задержанном в квартире, а также в закладках, которые расположены в Минской области, найдено и изъято более 0,5 килограмма особо опасных психотропов. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Минчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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