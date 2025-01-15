Милиция задержала минчанина, которому грозит до 15 лет

В милиции обратили внимание на то, что при задержанном в квартире, а также в закладках, которые расположены в Минской области, найдено и изъято более 0,5 килограмма особо опасных психотропов. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Минчанину грозит до 15 лет лишения свободы.