Ангарчанина будут судить за убийство, совершенное 15 лет назад

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области, судить ангарчанина будут по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего:
«В феврале 2008 года у дома № 117 по улице Ворошилова в Ангарске мужчина избил своего соседа, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых он в последующем скончался».
По горячим следам раскрыть преступление следователям не удалось. И вот теперь, когда срок давности почти истек, во время работы с архивными уголовными делами выйти на след преступника всё же удалось.
Вины своей мужчина не отрицал и дал признательные показания.
К слову, напомним, осенью прошлого года в Иркутске было раскрыто двойное убийство, совершенное 14 лет назад.