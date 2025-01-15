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Ангарчанина будут судить за убийство, совершенное 15 лет назад

37-летнему жителю Ангарска предъявлено обвинение по делу об убийстве, совершенном 15 лет назад, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета Иркутской области, судить ангарчанина будут по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего:

«В феврале 2008 года у дома № 117 по улице Ворошилова в Ангарске мужчина избил своего соседа, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых он в последующем скончался».

По горячим следам раскрыть преступление следователям не удалось. И вот теперь, когда срок давности почти истек, во время работы с архивными уголовными делами выйти на след преступника всё же удалось.

Вины своей мужчина не отрицал и дал признательные показания.

К слову, напомним, осенью прошлого года в Иркутске было раскрыто двойное убийство, совершенное 14 лет назад.