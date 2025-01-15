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Axios: в Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Два новых очага лесных пожаров загорелись на юге штата Калифорния. Об этом сообщил портал Axios.

Источник: AP 2024

По его информации, очаги возгорания возникли на фоне сохраняющейся в регионе пожароопасной погоды и стали причиной новой волны эвакуации. «На юге Калифорнии сохраняются факторы пожарной опасности: сильные порывы ветра скоростью 45−70 миль в час (20−31 м/с — прим. ТАСС) и относительная влажность в диапазоне 8−15%», — отмечается в прогнозе Национальной метеорологической службы.

Издание уточняет, что очаги, получившие название Скаут и Стоун, загорелись в округе Риверсайд. Высокий риск возникновения пожара сохраняется и в округе Сан-Диего, где во вторник наблюдались мощные порывы ветра.

Метеорологи предсказывают, что погодные условия на следующей неделе ухудшатся, в результате чего могут возникнуть новые очаги пожаров.

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