Axios: в Калифорнии зафиксировали два новых очага лесных пожаров

По его информации, очаги возгорания возникли на фоне сохраняющейся в регионе пожароопасной погоды и стали причиной новой волны эвакуации. «На юге Калифорнии сохраняются факторы пожарной опасности: сильные порывы ветра скоростью 45−70 миль в час (20−31 м/с — прим. ТАСС) и относительная влажность в диапазоне 8−15%», — отмечается в прогнозе Национальной метеорологической службы.