Анатолий Ситников: покупать водительские права в Братск ехали со всей страны

«Согласно приговору, мужчина обратился к посреднику с просьбой помочь в фиктивной сдаче теоретической и практической части экзамена. Суд посчитал, что посредник заранее договорился с начальником РЭО ГИБДД и другими должностными лицами, он же сообщил, что за сдачу экзамена нужно заплатить 50 тысяч рублей. Суд решил, что братчанин перевел посреднику эти деньги на карту, а тот передал их руководству РЭО ГИБДД», — напоминает обстоятельства того дела портал «ИрСити».