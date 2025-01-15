Анатолий Ситников: покупать водительские права в Братск ехали со всей страны

Напомним, что фигурантами громкого дела являются экс-начальник регистрационно-экзаменационного отдела братского ГИБДД Братска Вячеслав Севрюк и еще девять человек. Их обвиняют в получении 69 взяток за выдачу водительских прав.
По словам Ситникова, группа, возглавляемая руководителем РЭО, продавала «кандидатам в водители» документы за 20−100 тысяч рублей.
«Со всех концов страны ехали в Братск, чтобы получить права без сдачи экзаменов. Целые группы людей были “заточены” на предоставление таких “услуг”, — рассказал Анатолий Ситников во время пресс-конференции 15 января.
В общей сложности выручка составила более двух миллионов.
При этом продавцов водительских удостоверений даже не интересовало, умеет ли вообще человек, который покупает документ, водить машину. По данным следствия, как минимум один из них летом 2023 года был осужден за ДТП на 2,5 года условно.
«Согласно приговору, мужчина обратился к посреднику с просьбой помочь в фиктивной сдаче теоретической и практической части экзамена. Суд посчитал, что посредник заранее договорился с начальником РЭО ГИБДД и другими должностными лицами, он же сообщил, что за сдачу экзамена нужно заплатить 50 тысяч рублей. Суд решил, что братчанин перевел посреднику эти деньги на карту, а тот передал их руководству РЭО ГИБДД», — напоминает обстоятельства того дела портал «ИрСити».