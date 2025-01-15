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Гараж и жилой дом сгорели в Усть-Илимском районе за минувшие сутки

В обоих случаях огонь появился из-за неисправности электросетей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском районе за сутки по одной и той же причине сгорели гараж и жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, пламя появилось из-за неисправности электросетей.

— В рабочем поселке Железнодорожный пламя охватило гараж. В нем находилось два автомобиля, у которых уничтожены сгораемые части. Пламя через общий навес перекинулось на жилой дом и баню. Пострадал также соседний гараж, — поделились в ведомстве.

Потушить пламя удалось на 162 квадратных метрах. Привлекали 14 специалистов и пять машин спецтехники. Также огонь бушевал в жилом доме на улице 1 ряд Усть-Илимска. На пожар выезжали восемь человек и две машины. Погибших и пострадавших удалось избежать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14-летний школьник за рулем легковушки попал в ДТП в Казачинско-Ленском районе.