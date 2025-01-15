Гараж и жилой дом сгорели в Усть-Илимском районе за минувшие сутки

Потушить пламя удалось на 162 квадратных метрах. Привлекали 14 специалистов и пять машин спецтехники. Также огонь бушевал в жилом доме на улице 1 ряд Усть-Илимска. На пожар выезжали восемь человек и две машины. Погибших и пострадавших удалось избежать.