Гараж и жилой дом сгорели в Усть-Илимском районе за минувшие сутки

В Усть-Илимском районе за сутки по одной и той же причине сгорели гараж и жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, пламя появилось из-за неисправности электросетей.
— В рабочем поселке Железнодорожный пламя охватило гараж. В нем находилось два автомобиля, у которых уничтожены сгораемые части. Пламя через общий навес перекинулось на жилой дом и баню. Пострадал также соседний гараж, — поделились в ведомстве.
Потушить пламя удалось на 162 квадратных метрах. Привлекали 14 специалистов и пять машин спецтехники. Также огонь бушевал в жилом доме на улице 1 ряд Усть-Илимска. На пожар выезжали восемь человек и две машины. Погибших и пострадавших удалось избежать.
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