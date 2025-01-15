Взбесились белки и собаки: в Челябинской области 58 животных умерли от опасного вируса

В Челябинской области в 2024 году зарегистрировали 58 случаев бешенства. Это на два меньше, чем годом ранее. От опасного вируса погибли 23 кошки, 19 собак, 9 лис, два корсака, две енотовидные собаки, две белки, а также один барсук.