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Взбесились белки и собаки: в Челябинской области 58 животных умерли от опасного вируса

В Челябинской области за год от бешенства погибли 58 животных.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в 2024 году зарегистрировали 58 случаев бешенства. Это на два меньше, чем годом ранее. От опасного вируса погибли 23 кошки, 19 собак, 9 лис, два корсака, две енотовидные собаки, две белки, а также один барсук.

Чаще всего бешеных животных находили в Челябинске и Сосновском районе. И там, и там умерло по восемь четвероногих. На третьем месте антирейтинга Еткульский район, где от бешенств погибли пять зверей.

— Во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, заболевшие и погибшие от вируса бешенства, был установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.