Задержаны двое мужчин, избивших пожилого мужчину за замечание в Рыбинске

На допросе они извинились перед потерпевшим и полностью признали свою вину.
— Теперь у них будет время обдумать свои действия — на этот раз в рамках серьезного разговора с представителями закона, — написали в Telegram-канале.
В крупном башкирском городе Стерлитамаке подростки толпой избили своего сверстника, все происходящее они сняли на видео. Об инциденте стало известно во вторник, 14 января. Мальчика избили в подъезде одного из жилых домов города. Подросток получил удар по лицу от сверстника — тот атаковал его с кулаками. Затем молодого человека повалили на лестничную клетку и стали пинать ногами.
Суд вынес приговор трем несовершеннолетним, которые избили 35-летнего мужчину в вестибюле станции московского метро «Фонвизинская» в апреле 2024 года. Им назначили наказание от 2,5 года до пяти лет колонии.