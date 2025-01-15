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Задержаны двое мужчин, избивших пожилого мужчину за замечание в Рыбинске

Двое мужчин, жестоко избивших пожилого мужчину в Рыбинске за замечание, были задержаны и доставлены в отделение полиции. Об этом в среду, 15 января, сообщили в «112».

Источник: РИА "Новости"

На допросе они извинились перед потерпевшим и полностью признали свою вину.

— Теперь у них будет время обдумать свои действия — на этот раз в рамках серьезного разговора с представителями закона, — написали в Telegram-канале.

В крупном башкирском городе Стерлитамаке подростки толпой избили своего сверстника, все происходящее они сняли на видео. Об инциденте стало известно во вторник, 14 января. Мальчика избили в подъезде одного из жилых домов города. Подросток получил удар по лицу от сверстника — тот атаковал его с кулаками. Затем молодого человека повалили на лестничную клетку и стали пинать ногами.

Суд вынес приговор трем несовершеннолетним, которые избили 35-летнего мужчину в вестибюле станции московского метро «Фонвизинская» в апреле 2024 года. Им назначили наказание от 2,5 года до пяти лет колонии.