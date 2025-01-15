Задержаны двое мужчин, избивших пожилого мужчину за замечание в Рыбинске

В крупном башкирском городе Стерлитамаке подростки толпой избили своего сверстника, все происходящее они сняли на видео. Об инциденте стало известно во вторник, 14 января. Мальчика избили в подъезде одного из жилых домов города. Подросток получил удар по лицу от сверстника — тот атаковал его с кулаками. Затем молодого человека повалили на лестничную клетку и стали пинать ногами.