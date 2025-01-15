Главу поселения Омской области обвиняют в избиении односельчанина из-за лошадей

«Органами предварительного расследования 38-летний индивидуальный предприниматель Мельник Н. Н. и 51-летний глава Павлодарского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области Салыкова Б. Б. обвиняются в том, что 28.09.2024 в дневное время, находясь на поле вблизи аула Бельсенды-Казах Горьковского района Омской области, вооружившись неустановленными металлическими предметами, нанесли несколько ударов по телу и рукам односельчанина, считая, что лошади последнего, которых он пас, вытоптали поле. В результате потерпевшему был причинен средней тяжести вред здоровью», — передает пресс-служба суда.